Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

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Sinop\'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı
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Sinop Bostancılı Mahallesi Sahil Yazlıkları mevkisinde saat 18.00 sıralarında otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sinop'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bostancılı Mahallesi Sahil Yazlıkları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen GZ 161 WK yabancı plakalı otomobil sola manevra yaptığı sırada, arkasından gelen K.A.Ö. idaresindeki 57 ACU 776 plakalı motosiklet aracı geçmeye çalışırken otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü K.A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. K.A.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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