Sinop'ta tekne kazasında kaybolan gazi polis Numan Şen'in cansız bedeni bulundu

Sinop'ta tekne kazasında kaybolan gazi polis Numan Şen'in cansız bedeni bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Yalı köyü açıklarında 30 Eylül'de alabora olan tekneyle kaybolan gazi polis memuru Numan Şen'in cansız bedeni bulundu. Sahil Güvenlik, emniyet, jandarma, AFAD ve gönüllü balıkçıların aramasında bedene saat 11.40'ta ulaşıldı; Valilik başsağlığı diledi.
Sinop'un Yalı köyü açıklarında 30 Eylül'de teknenin alabora olması sonucu kaybolan gazi polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı.
Sahil güvenlik, emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri ile gönüllü balıkçıların katılımıyla havadan, karadan, denizden ve deniz altından yürütülen arama çalışmalarında, Numan Şen'in cansız bedenine saat 11.40'ta ulaşıldı.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, merhum polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına, emniyet teşkilatına ve millete başsağlığı ve sabır dilendi.
Kaynak: İHA
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