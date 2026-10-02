Sinop'ta tekne kazasında kaybolan gazi polis Numan Şen'in cansız bedeni bulundu

Sinop'un Yalı köyü açıklarında 30 Eylül'de teknenin alabora olması sonucu kaybolan gazi polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil güvenlik, emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri ile gönüllü balıkçıların katılımıyla havadan, karadan, denizden ve deniz altından yürütülen arama çalışmalarında, Numan Şen'in cansız bedenine saat 11.40'ta ulaşıldı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, merhum polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına, emniyet teşkilatına ve millete başsağlığı ve sabır dilendi.