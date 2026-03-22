Sinop\'ta Uçuruma Yuvarlanan Araçta 7 Yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Selahattin Özdemir idaresindeki otomobil, Satı Köyü Çınar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağı düştü. Kazada 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışmasıyla uçurumdan çıkarılan yaralılar, Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİNOP
