Sinop\'ta Yüksek Gerilim Hattında Kuş Yangın Çıkardı

Sinop'ta yüksek gerilim hattına konan kuşun yanması sonucu çıkan yangın, ormanlık alana metreler kala söndürülürken; bölgedeki tarla zarar gördü.

Sinop'tan Uzungürgen köyündeki otluk alanda çıkan yangın korkuttu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler köylüleri tedirgin etti. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın ormana ulaşmadan söndürüldü.

YANGININ NEDENİ ŞAŞIRTTI

Edinilen bilgilere göre, yangın yüksek gerilim hattına konan bir kuşun yanarak yere düşmesi sonucu çıktı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bölgedeki tarla zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.