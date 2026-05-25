Sinop'tan Trafik Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'tan Trafik Uyarısı

Sinop\'tan Trafik Uyarısı
25.05.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Emniyeti, Kurban Bayramı öncesi trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. "Bayram Sensiz Olmaz" sloganıyla yapılan paylaşımda, sürücülere emniyet kemeri kullanmaları, hız limitlerine uymaları ve trafikte dikkatlerini yola vermeleri çağrısı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bayram tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmesi amacıyla trafik denetimlerinin yoğun şekilde sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, kent genelinde 127 trafik personeli ve 33 trafik ekibinin sahada görev yapacağı ifade edilerek, sürücülerin trafik kurallarına hassasiyetle uymalarının önemine dikkat çekildi. Yetkililer, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için özellikle emniyet kemeri kullanımının ihmal edilmemesi, aşırı hızdan kaçınılması ve araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması gerektiğini vurguladı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'tan Trafik Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Ali Mahir Başarır’a sert kınama: Kabul edilemez Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ali Mahir Başarır'a sert kınama: Kabul edilemez
Fenerbahçe’nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi
ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor
Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter
CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:46
3 yıllık anlaşma Galatasaray’da yeni sezonun ilk ayrılığı
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
14:24
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
13:43
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 15:03:56. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop'tan Trafik Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.