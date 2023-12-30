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Sinop Türkeli'de bir apartmanın çatısı yangında kül oldu - Son Dakika
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Sinop Türkeli'de bir apartmanın çatısı yangında kül oldu

Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan Huzur Apartmanı'nın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda çatıda büyük zarar meydana geldi.

Sinop Türkeli\'de bir apartmanın çatısı yangında kül oldu
30.12.2023 - 13:05,
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Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın çatısı, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Tümerkan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak üzerindeki Huzur Apartmanı'nın çatısında yangın çıktı. Yangının çevredeki vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alınabildi.

Yangın sırasında bir itfaiye personeli de dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen itfaiye personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangın sonucu apartmanın çatısında büyük zarar oluştu. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sinop Türkeli'de bir apartmanın çatısı yangında kül oldu - Son Dakika


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