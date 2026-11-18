Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Hacı Köyü Merkez Mahallesi'nde meydana gelen heyelan etkisini sürdürüyor. Önceki gün başlayan toprak kaymasının ardından bölgede yaşanan hareketlilik devam ederken, heyelanın ulaştığı son nokta tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Hacı köyünde son günlerde etkili olan heyelanlar, ulaşımda ve iletişim altyapısında aksamalara neden oldu. İlk olarak Örey ve Köseretaşı Mahallelerini birbirine bağlayan yolun kapanmasının ardından Merkez Mahallesi'nde de büyük çaplı toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapanırken, bölgede bulunan bir ahır da zarar gördü.

Merkez Mahallesi'nde devam eden heyelan, bu kez köy konağı binasını da tehdit etti. Muhtarlığa ait Köy Konağı binasının heyelan riski nedeniyle mühürlenerek kullanıma kapatıldığı öğrenildi.

Heyelan bölgesinde elektrik ve içme suyu hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı, GSM hatlarının ise çalışmaya devam ettiği bildirildi. Ancak toprak kayması nedeniyle sabit telefon hatlarında kesinti meydana geldi.

Heyelan nedeniyle kapanan mahalle yollarına alternatif olarak belirlenen Gündoğdu tali yolunda iyileştirme çalışmaları devam ediyor. İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla ulaşımın alternatif güzergah üzerinden sağlanması hedefleniyor.

Öte yandan İlçe Özel İdaresi ve AFAD ekiplerinin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği, heyelan sahasında inceleme ve değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi.

Hacı köyünde toprak hareketliliğinin devam etmesi, bölgede yaşayan vatandaşların endişesini artırırken, heyelan sahasındaki gelişmeler yakından izleniyor.