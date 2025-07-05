Sinop\'un Ayaz Köyü\'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Ayaz köyünde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

İlçenin Ayaz Köyü Ağa Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevredeki vatandaşların dikkatiyle kısa sürede fark edildi. Olay yerine sevk edilen Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Türkeli Belediyesi İtfaiyesi, YEDAŞ görevlileri ve köy halkı el birliğiyle yangına müdahale etti.

Çevredeki vatandaşların duyarlılığı ve ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP