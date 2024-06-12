Sinop'un Dikmen ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Sinop'un Dikmen ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Yakuplu köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, çevredekiler tarafından fark edilerek orman ekiplerine bildirildi. Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter bölgeye sevk edildi. Yangına 80 personel, bir helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 7 ilk müdahale aracıyla müdahale ediliyor. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan da bölgeye giderek yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını koordine ediyor.

12.06.2024 21:34
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Sinop'un Dikmen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Yakuplu köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter sevk edildi. Çeşitli kurumlardan 80 personel, bir helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 7 ilk müdahale aracı yangına müdahale etmeye devam ediyor. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan da bölgeye giderek yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını koordine etti. Vali Özarslan, yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'un Dikmen ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'un Dikmen ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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