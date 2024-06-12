Sinop'un Dikmen ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

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Sinop'un Dikmen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Yakuplu köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter sevk edildi. Çeşitli kurumlardan 80 personel, bir helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 7 ilk müdahale aracı yangına müdahale etmeye devam ediyor. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan da bölgeye giderek yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını koordine etti. Vali Özarslan, yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. - SİNOP