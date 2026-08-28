Şiran\'da İzinsiz Kazı Yapan Üç Kişi Yakalandı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şiran ilçesi Kavakpınarı köyünde orman nitelikli alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgede çalışma başlatan ekipler, 3 şahsı kazı yaptıkları esnada yakaladı.

Olay yerinde yapılan kontrolde 2 adet beton delici, 1 adet kazma, 1 adet keser, beton delici uçları, 1 adet benzinli jeneratör, 1 adet cep telefonu, 100 metre elektrik kablosu, 50 metre ip ve kova, 25 metre ipli merdiven ile benzin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.