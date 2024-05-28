Şirinevler'de Oyun Salonuna Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şirinevler'de Oyun Salonuna Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Şirinevler'de bir oyun salonuna gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 18 yaşındaki Eyüp Kara hayatını kaybetti. Sokak sakinleri, sürekli yaşanan bu tarz olaylar nedeniyle sokağa girmekte korktuklarını dile getirdi. Saldırganlar ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

28.05.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şirinevler'de 1 kişinin hayatını kaybettiği oyun salonuna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına ilişkin sokak sakinleri konuştu. Vatandaşlar, sokak üzerinde bu taraz olayların sürekli yaşandığını söyleyerek sokağa girmekte korktuklarını dile getirdi.

Dün akşam saatlerinde Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde bir oyun salonuna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda kafede bir ay önce işe başlayan ve izinli olmasına rağmen arkadaşlarıyla birlikte kafeye oturmaya gelen 18 yaşındaki Eyüp Kara kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti. Saldırganlar olaydan kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

"Biz artık yolumuzu değiştiriyoruz"

Çocuğunu okula götürmek için bu sokağı kullandığını belirten Meltem Yiğit, "Burada her gün bu olaylar yaşanıyor. Biz okula gitmek için bu yolu kullanıyoruz. Artık yolumuzu değiştireceğiz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Dün yoktum ben olayı arkadaşlar söyledi. Şu an yine bu yolu kullanıyorum ama çocuğumu aldıktan sonra arka sokaktan evime döneceğim" dedi.

"Uzun namlulu silahla taradılar"

Saldırganları kaçarken gördüğünü belirten Hamza Şen, Saldırganları kaçarken gördüm. Uzun namlulu silahla taradılar ama ben tam olarak olayı göremedim. Çocuk daha yeni işe başlamış" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Şirinevler, Eyüp, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şirinevler'de Oyun Salonuna Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
15:08 “7 çocuğum aç“ deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı "7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
15:03 Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
14:02 5 gün sonra sessizliğini bozdu Bakan Uraloğlu’ndan özel jet iddiasına yanıt 5 gün sonra sessizliğini bozdu! Bakan Uraloğlu'ndan özel jet iddiasına yanıt
13:50 Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 16:45:37. #1.11#
SON DAKİKA: Şirinevler'de Oyun Salonuna Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement