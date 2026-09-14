Şırnak Beytüşşebap'ta orman yangınına itfaiye ve jandarma müdahale ediyor - Son Dakika
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Şırnak Beytüşşebap'ta orman yangınına itfaiye ve jandarma müdahale ediyor

Şırnak Beytüşşebap\'ta orman yangınına itfaiye ve jandarma müdahale ediyor
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Koyunoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Beytüşşebap ve Uzungeçit belediyeleri itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına jandarma ve güvenlik korucularından da destek istendi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Koyunoba köyünde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevlerin kontrol altına alınması için jandarma ve güvenlik korucularından da destek istendi.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Koyunoba köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, Beytüşşebap Belediyesi ve Uzungeçit Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana daha fazla yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor. Yangının devam etmesi üzerine müdahale çalışmalarına destek amacıyla jandarma ekipleri ve güvenlik korucularından da yardım talep edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına destek vermesi bekleniyor.

Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Uzungeçit, Jandarma, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Şırnak, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak Beytüşşebap'ta orman yangınına itfaiye ve jandarma müdahale ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak Beytüşşebap'ta orman yangınına itfaiye ve jandarma müdahale ediyor - Son Dakika
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