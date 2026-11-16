Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü 9-16 Kasım operasyonlarında 179 kişiyi yakaladı, 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü 9-16 Kasım operasyonlarında 179 kişiyi yakaladı, 3'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü 9-16 Kasım operasyonlarında 179 kişiyi yakaladı, 3\'ü tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Şırnak'ta 9-16 Kasım arasında yürütülen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 179 kişi yakalanırken bunlardan 3'ü tutuklandı. Narkotik suçlarla mücadele kapsamındaki çalışmalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 20 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve olaylara karışan 179 kişi yakalanırken, bu kişilerden 3'ü tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 271,51 gram esrar, 9,60 gram skunk, 5,44 gram metamfetamin, 2,20 gram eroin, 19,83 gram sıvı metamfetamin, 1,40 gram kokain, 2,53 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 1 adet bong aparatı ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 20 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden 18'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise bir haftada kişilere karşı 51, takibi gereken 44, malvarlığına karşı 24 ve topluma karşı 27 olmak üzere toplam 146 asayiş olayına ilişkin 80 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 78'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, il genelinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 79 kişi de yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaNarkotikŞırnakGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Arınç’tan çarpıcı anı Yargıtay’a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti
Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç
Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi
Türkiye’nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler Türkiye'nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler
Emlakçı sokağı satın aldı 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı Emlakçı sokağı satın aldı! 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı
19:57
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı! Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
19:43
Tera’nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden “500 bin dolar“ iddiası: Ümit Özlale’ye de verildi
Tera'nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden "500 bin dolar" iddiası: Ümit Özlale'ye de verildi
19:35
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede
Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:13
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 19:58:15. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü 9-16 Kasım operasyonlarında 179 kişiyi yakaladı, 3'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android