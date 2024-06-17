Şırnak'ın Cizre ilçesinde anız yangını kontrol altına alındı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde anız yangını, ekili alanlara ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Uğurlu ve Köyceğiz köylerinde gece saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen anız yangını çıktı. Yangın, ekili arazilere ulaşmadan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞIRNAK