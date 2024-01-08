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Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil kazası: 3 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli'nde meydana gelen kazada, sürücüyle birlikte yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak\'ın Cizre ilçesinde otomobil kazası: 3 yaralı
08.01.2024 - 09:25,
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli'nde E.M. idaresindeki 73 AAJ 880 plakalı otomobil, bariyerlerle çarptı. Sürücüyle birlikte yaralanan Y.A. ve V.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Güvenlik Korucusu, Şırnak, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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