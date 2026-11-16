Şırnak jandarması 9-15 Kasım'da aranan 51 kişiyi yakaladı, 6'sı cezaevine girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şırnak jandarması 9-15 Kasım'da aranan 51 kişiyi yakaladı, 6'sı cezaevine girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak jandarması 9-15 Kasım\'da aranan 51 kişiyi yakaladı, 6\'sı cezaevine girdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Şırnak jandarmasının 9-15 Kasım çalışmalarında aranan 51 kişi yakalandı, 6'sı tutuklanıp 45'i serbest bırakıldı. Aynı dönemdeki 4 narkotik operasyonunda 50 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu haplar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 narkotik olayına ilişkin gerçekleştirilen operasyonlarda 50 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince UYAP üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 30 yıl ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 45 şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Yerel Haberler3. SayfaJandarmaNarkotikŞırnakGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Arınç’tan çarpıcı anı Yargıtay’a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti
Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç
Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi
Türkiye’nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler Türkiye'nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler
Emlakçı sokağı satın aldı 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı Emlakçı sokağı satın aldı! 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı
19:57
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı! Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
19:43
Tera’nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden “500 bin dolar“ iddiası: Ümit Özlale’ye de verildi
Tera'nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden "500 bin dolar" iddiası: Ümit Özlale'ye de verildi
19:35
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede
Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:13
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 19:58:28. #7.12#
SON DAKİKA: Şırnak jandarması 9-15 Kasım'da aranan 51 kişiyi yakaladı, 6'sı cezaevine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android