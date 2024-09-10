Şırnak'ta 1752 Terör Operasyonu Gerçekleşti

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Vali Atay: " Şırnak'ta bin 752 terör operasyonu gerçekleştirildi"

ŞIRNAK - Şırnak Valisi Cevdet Atay, huzur, güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısında son bir ayda yapılan bin 752 operasyon da 4 terör örgütü mensubunun ölü olarak, 2 terör örgütü mensubunun ise sağ olarak ele geçirilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Ağustos ayı asayiş verilerini açıkladı. Vali Atay, Ağustos ayında güvenlik görevlileri tarafından terör örgütlerine yönelik toplam bin 752 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Bilinmelidir ki, suç oranlarını azaltmak, huzur ve güven ortamını korumak ve siz kıymetli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak en önemli hedefimizdir ve bu nihai hedefimiz doğrultusunda büyük emek sarf eden; Şehrimizin huzuru ve esenliği için gayret ve özveriyle çalışan tüm güvenlik güçlerimize, İl Jandarma Komutanımız ve İl Emniyet Müdürümüz nezdinde yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca güvenlik güçlerimiz, Şırnaklı hemşerilerimizle iş birliği içinde bulunarak suç ve suçluya karşı önemli başarılar elde etmektedir. Verdikleri desteklerden dolayı Şırnaklı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Terörle mücadele kapsamında; Ağustos ayında Emniyet ve Jandarma güçlerimiz tarafından Bin 752 Operasyon icra edilmiştir. Bu operasyonlarda 4 Bölücü Terör Örgütü mensubu ölü, 2 Bölücü Terör Örgütü mensubu sağ olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 82 şahsa işlem yapılmış olup, 13'ü tutuklanmış, 21 şahıs Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Ayrıca ikna faaliyetleri sonucunda Bölücü Terör Örgütü mensubu 9 kişi teslim olmuştur.

Hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çok ciddi çalışmalar yürütüldüğünü özellikle ifade etmek istiyorum. İlimizde hakkında yakalama kararı bulunan 170 şahıs kolluk kuvvetlerimizin özverili çalışmaları sonucunda yakalanmıştır.

Huzur ortamının devamı için, vatandaşlarımızın desteğiyle terör örgütleri ile mücadelemiz aynı irade ve kararlılıkla devam edecektir. Bu kapsamda icra edilen operasyonlarda; 5 adet Kalaşnikov Piyade Tüfeği, 6 adet Kanas Keskin Nişancı Tüfeği, 2 adet Piyade Tüfeği, 2 adet Makinalı Tüfek, 1 adet Lav Silahı, Bin 306 adet çeşitli tipte mühimmat, 855 adet el bombası, 94 adet el bombası fünyesi, 53 adet çeşitli tipte şarjör ele geçirilmiştir" dedi.

Şırnak il genelinde 664 asayiş olayının meydana geldiğini ve güvenlik güçlerinin yoğun çabası ile meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 97'sinin aydınlatıldığını belirten Vali Atay, "ilimizde toplam 664 Asayiş olayı meydana gelmiş ve kolluk kuvvetlerimizin etkin çalışmaları sonucunda yüzde 97'si aydınlatılmıştır. Bu olaylar, Kişilere karşı işlenen suçlar ve Mal varlığına yönelik suçları kapsamaktadır. Bu bağlamda Ağustos ayında meydana gelen asayiş olaylarında 37 şahıs tutuklanmıştır. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 242 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir" dedi.

9 milyon 500 bin TL kaçak malzeme ele geçirildi

Terör örgütlerinin en büyük finans kaynaklarından olan kaçakçılık operasyonlarında kaçak ürünlerin toplam değerinin 9 milyon 500 bin TL olduğunu ve il genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 147 şahsa işlem yapıldığını ifade eden Vali Atay, "Terörün finans kaynaklarından biri olan kaçakçılığa karşı mücadelemizi etkin bir şekilde sürdürmekteyiz. İlimiz genelinde Ağustos ayında Emniyet ve Jandarma güçlerimiz tarafından toplam 112 olaya müdahale edilerek 147 şahsa işlem yapılmıştır. Kaçakçılık operasyonlarında; 49 bin paket sigara, bin 965 adet elektronik sigara, bin 169 adet kaçak puro, bin 679 adet kaçak emtia, ele geçirilmiştir. Ele geçirilen diğer muhtelif eşyalar ile toplam değerin yaklaşık 9 buçuk milyon TL olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

Habur'da 236 milyon 860 bin TL değerinde kaçak ürüne el konuldu

Habur Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerinin kaçakçılık olaylarına yönelik yaptıkları çalışmalarda ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam maliyetinin 236 milyon 860 bin TL değerinde olduğunu belirten Vali Atay, "Habur Sınır Kapımızda Gümrük Muhafaza Ekiplerimizce gerçekleştirilen operasyonlarda ise; 43 kilogram uyuşturucu, 584 adet cep telefonu, 74 bin 666 paket sigara, 4 bin 275 adet elektronik sigara, 40 bin adet muhtelif ticari eşya, 2 kilo 640 gram altın, 91 adet kaçak eşya naklinde kullanılan araca el konulmuştur. Yakalanan malzemelerin toplam değeri 236 milyon 860 bin Türk Lirasıdır" dedi.

Narkotik olaylarında 8 tutuklama

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Şırnak il genelinde 57 narkotik operasyon yapıldığını ve yapılan operasyonlar sonucu adli makamlar tarafından hakkında işlem yapılan 88 şahıstan 8'inin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirten Vali Atay, "Uyuşturucu madde ve bağımlılıkla mücadele verilerine geçmeden önce şunu özellikle vurgulamak istiyorum; zehir tacirlerinin kökünü kazımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Öte yandan her türlü bağımlılığın önüne geçmek için ailelerimizle de iş birliği halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uyuşturucunun nakli ve ticaretinde her türlü istihbaratı titizlikle değerlendiren İl emniyet müdürlüğümüz ve il jandarma komutanlığımız gece gündüz aralıksız düzenlediği nokta operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik ekiplerimiz; Ağustos ayında 57 Narkotik olaya müdahale etmiş olup, hakkında işlem yapılan 88 şüpheli şahıstan 8'i tutuklanmıştır. Narkotik olaylar kapsamında Ağustos ayı içerisinde; 1 kilo 484 gram esrar, bin 974 adet kök kenevir, 61 gram metamfetamin, ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.