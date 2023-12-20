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Şırnak'ta 16 yaşındaki kız çocuğuna istismar suçundan 24 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Şırnak'ta 16 yaşındaki kız çocuğuna istismar suçundan 24 yıl hapis cezası

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 16 yaşındaki bir kız çocuğuna istismar suçundan yargılanan Ramazan Babat'a 24 yıl hapis cezası verildi. Olayın üzerini kapatmak için ailesine para verdiği iddia edilen sanığın kardeşi de ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı.

Şırnak\'ta 16 yaşındaki kız çocuğuna istismar suçundan 24 yıl hapis cezası
20.12.2023 - 14:23,  Güncelleme: 14:25
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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde Mayıs 2022 tarihinde 16 yaşındaki S.G.'yi alıkoyarak istismar ettiği iddiasıyla yargılanan Ramazan Babat'ın davasında karar duruşması görüldü. Sanık Babat'a indirim uygulanmadan 24 yıl hapis cezası verildi.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 16 yaşındaki kız çocuğu S.G.'yi istismar eden, olayın üzerini kapatmak için kızın ailesine 200 bin TL para verdiği iddia edilen istismar zanlısı Ramazan Babat'a 24 yıl hapis cezası verildi. Ramazan Babat'ın kardeşi Ahmet Babat da 17 yaşındaki kız çocuğu Firdevs Babat'a istismar ve canice öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmıştı.

16 yaşındaki S.G.'yi istismar eden Ramazan Babat ile tutuksuz yargılanan sanıklar Ç.B., E.G., S.B., Ş.B. ve Y.G. hakkında "Çocuğa nitelikli cinsel istismar", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Suç delillerini karartma" suçlarından açılan davanın karar duruşması Şırnak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Çocuğa istismar zanlısı Ramazan Babat'ın, bulunduğu Ahlat T Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sanık avukatları hazır bulundu.

"Suç delillerini karartma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" ile suçlanan tutuksuz sanıklar Ç.B., E.G., S.B., Ş.B. ve Y.G. için beraat kararı veren mahkeme, sanık Ramazan Babat'a ise "çocuğa nitelikli cinsel istismardan" 18 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan" ise 6 yıl olmak üzere toplam 24 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme hakimi tarafından Babat'a verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmadı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta 16 yaşındaki kız çocuğuna istismar suçundan 24 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta 16 yaşındaki kız çocuğuna istismar suçundan 24 yıl hapis cezası - Son Dakika
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