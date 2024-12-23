Şırnak'ta 2.15 Milyon TL Değerinde Kaçak Malzeme Operasyonu - Son Dakika
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Şırnak'ta 2.15 Milyon TL Değerinde Kaçak Malzeme Operasyonu

Şırnak\'ta 2.15 Milyon TL Değerinde Kaçak Malzeme Operasyonu

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı, 2.15 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi.

23.12.2024 15:44
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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 milyon 150 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kent merkezi ve 6 ilçesinde asayiş ve kaçakçılık operasyonları düzenledi. 16 - 22 Aralık'ta 7 şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan operasyonlarda; 1 adet av tüfeği, 792 gram metamfetamin, 6 gram toz esrar, 4 gram kubar esrar, 7 adet cep telefonu, 7 bin 264 adet bandrolsüz sigara, 55 adet elektronik sigara, 10 litre alkollü içecek, 153 adet güneş gözlüğü, 295 adet inşaat malzemesi, 296 adet anahtar takımı, 132 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 150 bin TL olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta 2.15 Milyon TL Değerinde Kaçak Malzeme Operasyonu - Son Dakika

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