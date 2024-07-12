Şırnak'ta 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı tarafından 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonun başarısında emeği geçen jandarma birimlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, teröristlerin tüm inlerinin yok edilene kadar mücadeleye devam edileceğini belirtti.

12.07.2024 17:39
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Şırnak'ta 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi

ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen "Bozdoğan-49" operasyonunda 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca Şırnak'ın merkez ilçesi Taştepe kırsalında yapılan operasyon sonucu naylona sarılmış ve toprağa gömülü halde 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; teröristlerin tüm inleri yok edilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah, ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
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