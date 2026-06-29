Şırnak'ta 48 Aranan Yakalandı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalanırken, bunlardan 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, 22-28 Haziran tarihlerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, UYAP üzerinden 45, KİHBİ üzerinden ise 3 olmak üzere toplam 48 aranan şahıs yakalandı.

Yakalananlar arasında, 3 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü de yer aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 29 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ŞIRNAK