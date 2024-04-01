Şırnak'ta bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Çakırsöğüt mevkiinde saat 16.20 sularında bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yatığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde S.G. (64) adlı şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK
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Siirt merkezde seçimleri kazanan DEM Parti'nin düzenlediği kutlamalarda çıkan olaylarda 9 kişi gözaltına alındı. Grup dağıldığı sırada bazı kişiler yasadışı slogan atarak, kaldırım taşlarını söküp polislere attı. Olaylar sonucu gözaltına alınan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 245 kilo 164 gram metamfetamin, 18 kilo 852 gram eroin, 24 kilo morfin, 11 kilo esrar, 62 kilo 168 gram skunk ve 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 2 İran uyruklu şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Arnavutköy Boğazköy Işıkları mevkiinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bir servis aracı aniden alev aldı. TOMA yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kapkaç yöntemiyle iki kadının çantasını çalan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Ayşe Ç. ve İnayet K. isimli mağdurların şikayeti üzerine yapılan araştırmada, güvenlik kameraları sayesinde şüphelinin E.S. olduğu belirlendi. Şüpheli, Çınarönü Caddesi'nde polis ekipleri tarafından yakalandı ve polis merkezine götürüldü.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile 15 yıldır aranan A.M. isimli şahsı kırsal alanda yakaladı. Şahıs, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Bağlar Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda Mecit ve Orhan Geyik kardeşler yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kardeşlerin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 25-31 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 2 kişi tutuklandı.
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