Şırnak\'ta Çocukların Menemenı Yangın Çıkardı

Şırnak'ta menemen yapmak isteyen çocuklar yangına neden oldu. Çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle'de bahçede menemen yapmak isteyen 3 çocuğun yaktığı ateşten çıkan kıvılcımlarım rüzgarın etkisi ile çevreye saçılması sonucu yangın çıktı. Yangını kendi imkanları ile söndürmek isteyen çocuklar alevlere engel olamayınca çevredeki vatandaşlara haber verdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - ŞIRNAK