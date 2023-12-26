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Şırnak'ta Gabar Dağı'nda geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta Gabar Dağı'nda geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, Gabar Dağı bölgesinde 27 Aralık 2023-10 Ocak 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan ederek girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Şırnak\'ta Gabar Dağı\'nda geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
26.12.2023 - 14:55,  Güncelleme: 15:02
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Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesinin, 27 Aralık-10 Ocak'ta özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Gabar Dağı'nda geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika


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