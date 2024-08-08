Şırnak'ta görevli Jandarma Astsubay kalp krizi geçirerek şehit oldu - Son Dakika
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Şırnak'ta görevli Jandarma Astsubay kalp krizi geçirerek şehit oldu

Şırnak\'ta görevli Jandarma Astsubay kalp krizi geçirerek şehit oldu

Şırnak'ta görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, görevi sırasında aniden kalp krizi geçirerek şehit oldu. Kalaz'ın cenazesi, yapılacak törenin ardından memleketi Safranbolu Aşağıçiftlik köyüne gönderilecek.

08.08.2024 17:01
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Şırnak'a 1 ay önce atanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, görevi başında geçirdiği kalp krizi şehit oldu.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (27), Şırnak'ta yürüttüğü görevi sırasında aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Yanında bulunan silah arkadaşları tarafından hemen müdahale edilerek sağlık ekiplerine haber verildi. Kalaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede şehit oldu.

Kalaz, Şırnak'ta yapılacak olan törenin ardından, yarın memleketi Safranbolu Aşağıçiftlik köyüne gönderilecek.

Kalaz'ın İznik'te görev yaparken 1 ay önce Şırnak'a tayin olduğu öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta görevli Jandarma Astsubay kalp krizi geçirerek şehit oldu - Son Dakika


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