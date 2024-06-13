Şırnak'ta İnşaattan Düşen İşçiler Yaralandı - Son Dakika
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Şırnak'ta İnşaattan Düşen İşçiler Yaralandı

Şırnak merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir inşaattan düşen 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının ciddi olmadığı belirtilen işçiler tedbir amaçlı kontrol altında tutuluyor.

13.06.2024 15:29
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Şırnak merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir inşaattan düşen 2 işçi yaralandı.

Bugün saat 14.14 sıralarında, Şırnak merkez Cumhuriyet Mahallesinde bir inşaat alanında çalışan işçilerden 2'si yüksekten düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi.

Yüksekten düşen işçiler 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşçilerin sağlık durumlarının ciddi olmadığı tedbir amaçlı kontrol altında tutuldukları belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Şırnak, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta İnşaattan Düşen İşçiler Yaralandı - Son Dakika

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