Şırnak'ta Kaçakçılığa Büyük Darbe
05.05.2026 19:39
Şırnak Jandarması, 125 şüpheliye yönelik operasyonlarda 18 milyon TL'lik kaçak ürün ele geçirdi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan-03 Mayıs 2026 tarihleri arasında yürüttüğü istihbari çalışmalar ve operasyonlarla kaçakçılığa ağır darbe vurdu.

Duyum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, toplam 125 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda kapsamlı aramalar gerçekleştirdi. Operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 139 adet sentetik hapı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 43 cep telefonu, 53 bin 916 adet bandrolsüz sigara, bin 104 elektronik sigara ve likiti, 97 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Ayrıca 2 bin 844 adet hırdavat malzemesi, bin 632 adet tekstil ürünü, 933 adet kozmetik ve süs eşyası ile 2 bin 280 adet çeşitli kaçak malzeme de güvenlik güçlerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon 115 bin 990 TL olduğu belirlenirken, kaçak ürünleri gümrük işlemlerine tabi tutmadan ülkeye sokmaya çalışan 125 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerde ise 3 ayrı olay tespit edildi. Yapılan yol kontrol ve aramalarda yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılırken, şahıslar il dışına deport edildi. Ayrıca 49 bin 812 TL idari para cezası uygulandı.

Şırnak'ta jandarma ekiplerinin, kaçakçılık ve suç organizasyonlarına yönelik operasyonlarının aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

19:40
19:38
18:45
17:33
17:19
16:41
