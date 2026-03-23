Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonları: 4 Tutuklama

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 16-22 Mart 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçakçılık ve narkotik operasyonları düzenlendi. Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken 19 Afgan uyruklu göçmen yakalandı. Düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 282 adet sentetik ecza, 15 gram metamfetamin maddesi, 4 gram esrar maddesi, 26 adet cep telefonu, 21 bin 320 adet bandrolsüz sigara, 168 adet elektronik sigara ve likiti, 68 kilo nargile tütünü, 4 bin 124 adet muhtelif hırdavat malzemesi, bin 307 adet muhtelif tekstil malzemesi, 640 adet muhtelif kozmetik ve süs eşyası, 157 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin 13 milyon 35 bin 290 lira olduğu öğrenildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 3'ü insan kaçakçılığı suçundan olmak üzere 4 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Göçmen Kaçakçılığı, Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Göçmen, Şırnak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
El frenini çekmeyi unuttuğu aracını durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi El frenini çekmeyi unuttuğu aracını durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi
3 şut, 2 gol Erzurumspor liderliği geri aldı 3 şut, 2 gol! Erzurumspor liderliği geri aldı
La Liga’da çılgın maç 3-0’dan tarihi geri dönüş La Liga'da çılgın maç! 3-0'dan tarihi geri dönüş
’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası ''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası

Milli Takım kampınına damga vuran ziyaret
17:55
Atilla Taş’tan Erol Köse’ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
17:44
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
17:39
Ne oldu sana Muslera Son hali çok şaşırttı
17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
16:54
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düştüğü yer 3 aydır evden çıkmıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 18:04:45. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.