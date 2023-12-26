Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 119 Şüpheliye İşlem Yapıldı, 3 Tutuklama

Şırnak'ta, Türkiye'ye kaçak yollarla malzeme getirdiği tespit edilen 119 şüpheliye işlem yapılırken, adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemelere el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 266,4 gram esrar, 86,3 gram metamfetamin, 2,7 gram eroin, 4 adet bong, 1 adet hassas terazi, 7 bin 516 paket sigara, 10 adet muhtelif emtia, 116 adet elektronik emtia, 2 adet cep telefonu, 15 adet cep telefonu aksesuarı, 131 adet puro ve 20 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında 1'i kayıp olmak üzere 119 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 3 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK