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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler, gümrük kaçağı malzemeler ve diğer yasa dışı ürünler bulundu. Toplamda 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
22.01.2024 - 15:19,
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Şırnak'ta Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu maddelere ve gümrük kaçağı malzemelere el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda; 71,1 gram esrar maddesi, 3,57 gram metamfetamin, 0,91 gram eroin maddesi, 1 adet bong, 5 bin 956 paket sigara, 13 adet cep telefonu, 24,6 kilogram kaçak çay, 3 kilogram nargile tütünü, 126 kilogram kaçak tütün, 39 bin 800 adet makaron, 51 adet elektronik sigara, 86 adet emtia ele geçirildi.

20'si kaçakçılık, 45'i asayiş, 1'i sahtecilik suçundan ve 1 şahıs terör suçundan olmak üzere toplam 67 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika


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