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Şırnak'ta kayalıklardan düşen çoban, askeri helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta kayalıklardan düşen çoban, askeri helikopterle kurtarıldı

Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde çobanlık yapan Sait Göktaş, kaybolan koyunlarını ararken kayalıklardan uçuruma düşerek ağır yaralandı. Göktaş'ın yardım çağrısı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sedyeyle çıkarmak mümkün olmayınca askeri helikopterden sarkıtılan halatla kurtarılan Göktaş, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına götürülerek tedavi altına alındı.

Şırnak\'ta kayalıklardan düşen çoban, askeri helikopterle kurtarıldı
03.01.2024 - 23:11,  Güncelleme: 23:29
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Şırnak'ta kayalıklardan düşen çoban, askeri helikopterle kurtarıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta kaybolan koyunlarını aramaya çıktığı esnada kayalıklardan uçuruma düşerek ağır yaralanan çoban, askeri helikopterle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde çobanlık yapan Sait Göktaş (30), kaybolan hayvanlarını aramak için dağlık bölgeye gitti. Göktaş, sarp kayalıkların bulunduğu alanda yürürken, kayalıklardan 15 metre yükseklikten uçuruma düştü. Ağır yaralanan Göktaş, telefonuyla yakınlarını arayarak yardım istedi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 5 kilometre yürüyerek bulunduğu yeri tespit ettikleri Göktaş'ı sedyeyle yukarı çıkarmak mümkün olmayınca da helikopter desteği istedi. Bunun üzerine bölgeye Şırnak İl Jandarma askeri helikopteri geldi. Helikopterden sarkıtılan halata sedye bağlanıp yukarı çekildi. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan Göktaş, helikopterle Şırnak İl Jandarma Komutanlığına getirildi, buradan da ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta kayalıklardan düşen çoban, askeri helikopterle kurtarıldı - Son Dakika


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