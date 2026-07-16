Şırnak'ta Kaybolan Erkan Sak İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta Kaybolan Erkan Sak İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Şırnak\'ta Kaybolan Erkan Sak İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
16.07.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beytüşşebap'ta Habur Çayı'nda kaybolan Erkan Sak'ı bulmak için teknolojik arama çalışmaları devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 8 gün önce Habur Çayı'nın sularında kaybolan 28 yaşındaki Erkan Sak'ı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, teknolojinin sunduğu tüm imkanlar kullanılarak aralıksız devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'nda kaybolan 28 yaşındaki Erkan Sak'ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları 8'inci gününde de aralıksız sürüyor. AFAD, gece görüşlü, termal kameralı ve yapay zeka destekli dronlarla alınan özel izin ile sınır ötesinde 21 kilometrelik hattı santim santim tararken, ekipler teknolojinin tüm imkanlarını seferber etti. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda, boğulma vakasının meydana geldiği noktadan başlayarak Habur Çayı'nın akış güzergahı hem karadan hem de havadan titizlikle taranıyor. Zorlu arazi yapısı ve güçlü akıntının ekiplerin çalışmalarını güçleştirdiği bölgelerde, son teknoloji gece görüşlü, termal kameralı ve yapay zeka destekli dronlar devreye alındı.

AFAD'a ait insansız hava aracı, Habur Çayı boyunca Irak sınırları içerisinde yaklaşık 21 kilometrelik güzergahta da havadan keşif ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Uçuşlar sırasında dere yatağındaki taşlar, ağaçlar, kayalık alanlar, hayvanlar ve şüphe uyandıran tüm cisimler yüksek yakınlaştırma özelliğiyle tek tek inceleniyor. Elde edilen görüntüler ise anlık olarak arama merkezine aktarılıyor ve ekipler tarafından yapay zeka destekli analiz sistemleriyle detaylı şekilde değerlendiriliyor.

Vadinin sarp yapısı, derin su geçişleri ve ulaşımı zorlaştıran doğal engellere rağmen AFAD, jandarma, polis ve diğer arama kurtarma ekipleri gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle termal görüntüleme, gece görüş sistemleri ve gelişmiş görüntü analiz teknolojileri sayesinde arama faaliyetlerinin daha etkin ve kapsamlı yürütülmesi amaçlanıyor.

8'inci gününe giren arama çalışmalarında ekipler, Erkan Sak'a ulaşabilmek için tüm imkanlarını seferber ederken, Habur Çayı boyunca umut nöbeti de aralıksız devam ediyor. Yetkililer, sonuç alınana kadar arama çalışmalarının aynı kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Teknoloji, 3. Sayfa, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta Kaybolan Erkan Sak İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’nün dibinde pamuksu oluşum Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
Bolu’da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi Bolu'da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 16:58:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Kaybolan Erkan Sak İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.