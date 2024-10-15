Şırnak'ta bir güvenlik korucusu silahıyla kendini vurarak hayatına son verdi.
Edinilen bilgilere göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden güvenlik korucusu Ahmet Bilir (25), bilinmeyen bir nedenle silahıyla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulansı beklenmeden akrabaları tarafından hastaneye kaldırılan Ahmet Bilir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta Korucu İntihar Etti - Son Dakika
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