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Şırnak'ta Kur'an-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Kur'an-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunan şahıs tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Yeşiltepe Mahallesi'nde Kur'an-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunan şahıs, tutuklandı. İ.B. adlı şahıs, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan cezaevine gönderildi.

Şırnak\'ta Kur\'an-ı Kerim\'i yırtma girişiminde bulunan şahıs tutuklandı
14.12.2023 - 00:01,
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunan şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Silopi'nin Yeşiltepe Mahallesi 2. Cadde Kaymakamlık binası yakınında saat 15.00 sıralarında İ.B. adlı şahıs, Kur'an-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunmuş, polis ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., Silopi Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan İ.B., "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Kaymakamlık, Şırnak, Yargı, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta Kur'an-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta Kur'an-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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