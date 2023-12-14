Şırnak\'ta motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Şırnak merkez Uludere çevre yolu üzerinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Dün akşam 20: 45 sularında Şırnak merkezde sağanak yağış nedeni ile kayganlaşan ve daha önce defalarca kazaların meydana geldiği Uludere çevre yolu üzerinde O.A. yönetimindeki 01 ACF 778 plakalı motosiklet ile A.B. yönetimindeki 06 CRR 528 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü O.A. yaralandı. 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve trafik ekipleri gönderildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Şırnak Devlet Hastanesinde kaldırıldı. - ŞIRNAK