Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve DKP/BÖG terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına 52 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terörle mücadele çerçevesinde kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve DEAŞ silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.
Operasyonda gözaltına alınan 52 şüphelinden 3'ü tutuklandı. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve DKP/BÖG terör örgütlerine operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
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