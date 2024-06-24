Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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Şırnak'ta polis tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda 1 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 1 kişi, alınan ifadesinin akabinde serbest bırakıldı. - ŞIRNAK