Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Terör Örgütlerine Operasyon: 15 Gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Terör Örgütlerine Operasyon: 15 Gözaltı

Şırnak\'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Terör Örgütlerine Operasyon: 15 Gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon, FETÖ/PDY, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla kent merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 11 kişi serbest bırakılırken, 2 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise ilgili birime teslim edildi ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

23.04.2024 15:39
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Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

Şüphelilerden 2'si adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı olmak üzere 11'i serbest bırakıldı. 2 şüpheli ilgili birime teslim edilirken, 2 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Terör Örgütlerine Operasyon: 15 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Terör Örgütlerine Operasyon: 15 Gözaltı - Son Dakika
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