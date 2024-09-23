Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 6 Gözaltı

3.Sayfa

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Cizre, İdil ve Güçlükonak İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbarat ve teknik takip çalışmalarının ardından 6 farklı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarma sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından 2 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ŞIRNAK