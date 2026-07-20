Şırnak\'ta Tarım Ürünleri Fiyat İzlemesi

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TUFİS) kapsamında kentte faaliyet gösteren zincir marketlerde fiyat izleme ve araştırma çalışması gerçekleştirdi.

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarım ürünlerindeki fiyat hareketlerini yakından takip etmek amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor. TUFİS çerçevesinde görevli personel tarafından kent genelindeki zincir marketlerde fiyat izleme ve araştırma çalışmaları yapıldı. Ekipler, market raflarında yer alan tarım ve gıda ürünlerinin fiyatlarını kayıt altına alarak sistem üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen çalışmalarla hem üretici hem de tüketici fiyatlarının düzenli olarak takip edilmesi ve piyasa verilerinin güncel tutulması hedefleniyor.

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, fiyat izleme çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceği belirtilerek, tarım ürünleri piyasasının yakından takip edildiği ifade edildi. Yetkililer, TUFİS kapsamında yürütülen araştırmaların, tarımsal ürünlerde fiyat değişimlerinin analiz edilmesine katkı sunduğunu ve elde edilen verilerin ilgili kurumlar tarafından değerlendirilerek piyasa takibinde kullanıldığını kaydetti. Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tüketici ve üretici arasındaki fiyat dengesinin izlenmesine yönelik çalışmaların il genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - ŞIRNAK