Şırnak'ta Tarım Ürünleri Fiyat İzlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta Tarım Ürünleri Fiyat İzlemesi

Şırnak\'ta Tarım Ürünleri Fiyat İzlemesi
20.07.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Tarım Müdürlüğü, marketlerde fiyat izleme çalışmaları yaparak piyasa verilerini güncelliyor.

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TUFİS) kapsamında kentte faaliyet gösteren zincir marketlerde fiyat izleme ve araştırma çalışması gerçekleştirdi.

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarım ürünlerindeki fiyat hareketlerini yakından takip etmek amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor. TUFİS çerçevesinde görevli personel tarafından kent genelindeki zincir marketlerde fiyat izleme ve araştırma çalışmaları yapıldı. Ekipler, market raflarında yer alan tarım ve gıda ürünlerinin fiyatlarını kayıt altına alarak sistem üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen çalışmalarla hem üretici hem de tüketici fiyatlarının düzenli olarak takip edilmesi ve piyasa verilerinin güncel tutulması hedefleniyor.

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, fiyat izleme çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceği belirtilerek, tarım ürünleri piyasasının yakından takip edildiği ifade edildi. Yetkililer, TUFİS kapsamında yürütülen araştırmaların, tarımsal ürünlerde fiyat değişimlerinin analiz edilmesine katkı sunduğunu ve elde edilen verilerin ilgili kurumlar tarafından değerlendirilerek piyasa takibinde kullanıldığını kaydetti. Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tüketici ve üretici arasındaki fiyat dengesinin izlenmesine yönelik çalışmaların il genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Şırnak, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta Tarım Ürünleri Fiyat İzlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’da orman yangınları devam ediyor Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı
Macera arayan ayının hazin sonu Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü Macera arayan ayının hazin sonu! Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü
Cilo Dağları’nda kaybolan emekli astsubayın cansız bedenine ulaşıldı Cilo Dağları'nda kaybolan emekli astsubayın cansız bedenine ulaşıldı
Fransa-İngiltere karşılaşmasında birçok ilk yaşandı Fransa-İngiltere karşılaşmasında birçok ilk yaşandı
Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı

14:26
İngiltere’nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu
İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu
14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
14:17
Beşiktaş’ın Midtjylland’ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
13:34
Yolda motoru düşmüştü Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi
Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi
13:10
Asgari ücrette yeni hazırlık Hükümet harekete geçti
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 14:47:36. #7.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Tarım Ürünleri Fiyat İzlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.