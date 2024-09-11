Şırnak'ta Terör Operasyonu: 9 Gözaltı

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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri tarafından Şırnak Merkez ve Cizre'de terör operasyonu düzenledi.

Edinilen bilgilere göre Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri tarafından Şırnak Merkez ve Cizre'de çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararları bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Şırnak Merkez'de 3, Cizre'de ise 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyon ile gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldığı öğrenildi. Jandarma ifadelerinin ardından gözaltına alınan şüphelilerin adli makamlara teslim edileceği öğrenildi. - ŞIRNAK