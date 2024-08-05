Şırnak'ta terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Şırnak'ta terör operasyonunda gözaltına 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda sürüyor. PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmada, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest, 2 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest, 1 şüpheli ilgili il ve birimine gönderilirdi. 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ŞIRNAK