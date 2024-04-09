Şırnak'ta terör operasyonunda 37 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonunda 37 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Şırnak\'ta terör operasyonunda 37 şüpheliden 3\'ü tutuklandı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda toplam 37 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 21 şüpheli serbest bırakılırken 12 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest kaldı. 1 şüphelinin gözaltı işlemleri ise devam ediyor.

09.04.2024 01:51  Güncelleme: 01:53
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Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplam 37 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 21 şüpheli ifadeleri akabinde serbest kalırken 12 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı. 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta terör operasyonunda 37 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonunda 37 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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