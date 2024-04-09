Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplam 37 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 21 şüpheli ifadeleri akabinde serbest kalırken 12 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı. 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta terör operasyonunda 37 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Bolu'da Borazanlar Mahallesi'nde bir sürücü, 2 otomobile makas atarak kaza yapmalarına sebep oldu ve olay yerinden kaçtı. Ancak daha sonra geri dönerek kaza mahaline geldi. Polis ekipleri olayı soruştururken, kazaya karışan tüm sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Şırnak ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi ve uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, met maddesi, esrar maddesi, sigara, puro, elektronik sigara, emtia, cep telefonu ve kaçak çay gibi birçok malzeme ele geçirildi. Toplamda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığı önlemek amacıyla bir operasyon düzenledi. Savcılık izniyle şüphelinin izini süren ekipler, bir depoda sahte alkol üretildiği ihbarını aldı. Yapılan baskında 105 litre kaçak içki ele geçirildi ve şüpheli yakalandı.
İzmir'in Konak ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu maddeler ve toplamda 219 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
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