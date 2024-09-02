Şırnak'ta teröristlerin barınma alanları imha edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta teröristlerin barınma alanları imha edildi

Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında gerçekleştirilen 'GÜRZ-12' operasyonunda teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağara tespit edildi. Operasyonda 753 adet El Bombası, 1000 adet El Bombası Fünyesi, 2000 adet Elektrikli Fünye, 11 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 5 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 3 adet RPG-7 Roketatar, 2 adet PKM Makinalı Tüfek, 1 adet 60 mm'lik Havan, 2 Kg Patlayıcı Madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

02.09.2024 08:05
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Şırnak ili Cudi Dağı kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsal barınma alanlarının imha edilmesine yönelik "GÜRZ-12" operasyonu başlatıldı. Operasyonda teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın tespit edilmesi sonucu; 753 adet El Bombası, 1000 adet El Bombası Fünyesi, 2000 adet Elektrikli Fünye, 11 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 5 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 3 adet RPG-7 Roketatar, 2 adet PKM Makinalı Tüfek, 1 adet 60 mm'lik Havan, 2 Kg Patlayıcı Madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta teröristlerin barınma alanları imha edildi - Son Dakika

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