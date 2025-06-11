Şırnak\'ta Tır Şarampole Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı

Şırnak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Şırnak-Cizre karayolunda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Şehit Güvenlik Korucusu Dündür Page Tüneli yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik yamaçtan aşağı şarampole devrildi. Devrilen tırın kabin ve dorsesi birbirinden ayrılırken, kazada sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK