Şırnak\'ta Üvey Oğul, 81 Yaşındaki Kadını Darp Etti

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde üvey oğlu tarafından darp edilen 81 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şırnak merkeze bağlı Kumçatı beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.D. ile üvey oğlu F.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında F.D., üvey annesi H.D.'yi darp etti.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK