Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında operasyonlar yapıldı, 1 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü kararlı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlar ve "Narko-Alan" uygulamalarıyla zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.

Cizre ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kargo üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Yapılan detaylı aramada, likit halde 92,78 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Narko-Alan" uygulaması kapsamında il merkezi ve tüm ilçelerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Uygulamalarda, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde geniş çaplı kontroller yapılırken, uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik önemli adımlar atıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Şırnak

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 05:40:45. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.