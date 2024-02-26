Şırnak'ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı

Şırnak'ta yapılan kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sonucunda uzun namlulu silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen diğer malzemeler arasında eroin, sigara, elektronik sigara, cep telefonu ve kaçak çay da bulunuyor. 67 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

26.02.2024 14:14
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Şırnak'ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışmalarda uzun namlulu silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 67 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından Habur Sınır Kapısı'nda terörün finans kaynaklarına düzenlenen operasyonlarda 30,78 gram eroin, 2 adet bong, 4 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara, bin 154 adet muhtelif emtia, 646 adet elektronik sigara, 18 adet cep telefonu, 90 adet cep telefonu aksesuarı, 46 kilo kaçak çay, 8 adet uzun namlulu silah, 7 adet tabanca, 772 adet fişek, 10 adet şarjör ele geçirildi.

67 şüpheliye yasal işlem başlatıldı.

Şırnak\'ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı
Kaynak: İHA

Şırnak, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı - Son Dakika

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