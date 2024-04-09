Şırnak'ın İdil ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 31 keçi telef oldu - Son Dakika
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Şırnak'ın İdil ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 31 keçi telef oldu

Şırnak\'ın İdil ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 31 keçi telef oldu

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Alataş mezrasında meydana gelen olayda, bir evin duvarına sığınan keçi sürüsüne yıldırım isabet etti. Olayda 31 keçi telef olurken, 20 keçi ise yaralandı.

09.04.2024 21:18  Güncelleme: 21:20
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Şırnak'ın İdil ilçesinde mezraya yıldırım düşmesi sonucu 31 keçi telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Güzelova köyüne bağlı Alataş mezrasında saat 16.00 sıralarında bir evin duvar kısmına sığınan keçi sürüsüne yıldırım isabet etti. Duvar dibinden bulunan keçilerden 31'i telef oldu, 20'si ise yaralandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ın İdil ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 31 keçi telef oldu - Son Dakika

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