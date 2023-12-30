Sis ve gizli buzlanma nedeniyle iki ayrı kaza: 2 yaralı

Aynı yer iki farklı kaza
Sis ve gizli buzlanma kazaya davetiye çıkarmaya devam ediyor: 2 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da sis ve gizli buzlanma nedeni ile iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kaza Kovancılar Elazığ yolunda mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sis ve gizli buzlanma nedeni seyir halindeki kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sabah saatlerinde aynı bölgede meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanmıştı.
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