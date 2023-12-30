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Sis ve gizli buzlanma nedeniyle iki ayrı kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Sis ve gizli buzlanma nedeniyle iki ayrı kaza: 2 yaralı

Elazığ'da sis ve gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. İlk kaza Kovancılar Elazığ yolunda meydana gelirken, ikinci kaza aynı bölgede zincirleme şeklinde gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sis ve gizli buzlanma nedeniyle iki ayrı kaza: 2 yaralı
30.12.2023 - 23:52,
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Aynı yer iki farklı kaza

Sis ve gizli buzlanma kazaya davetiye çıkarmaya devam ediyor: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sis ve gizli buzlanma nedeni ile iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza Kovancılar Elazığ yolunda mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sis ve gizli buzlanma nedeni seyir halindeki kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah saatlerinde aynı bölgede meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA
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Kovancılar, İtfaiye, Elazığ, Güvenlik, Hava Durumu, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sis ve gizli buzlanma nedeniyle iki ayrı kaza: 2 yaralı - Son Dakika


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